Milan, il ds del Midtjylland esce allo scoperto su Onyedika. Closing vicino

A due settimane dal termine del calciomercato, i dirigenti del Milan stanno ancora lavorando per garantire a Pioli almeno un difensore e un centrocampista; per quest'ultima posizione, avanza sempre più la candidatura di Raphael Onyedika. Nel frattempo emergono nuovi dettagli sul closing che avverrà a Settembre e si vocifera di un interessamento del Liverpool per Bennacer. Per concludere il lancio della nuova terza maglia. Nelle prossime schede le Top News di stamattina!