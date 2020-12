Milan, cinque ex ammessi al corpo per allenatori UEFA A

MILAN NEWS – Per il prossimo corso di abilitazione ad Allenatore UEFA A, ovvero il penultimo patentino (quello che consente di allenare tutte le squadre giovanili e le Primavera, tutte le formazioni femminili comprese quelle di Serie A e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa), ci sarà un gruppo di ex giocatori davvero niente male. Tra i nomi degli ammessi compaiono anche i nomi di Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi e Christian Vieri. Inoltre, ci sono 5 giocatori ex Milan. Ecco tutti gli ammessi: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Andrea Costa, Gianluca Curcio, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Christian Vieri.

