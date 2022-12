Milan, la cifra incassata per i giocatori ‘prestati’ al Mondiale | News

Sono stati sette i calciatori del Milan impegnati in Qatar: ecco quanto ha incassato il club rossonero per aver 'prestato' i suoi tesserati

Il Milan si prepara a ricevere i soldi da parte della FIFA. Il motivo è legato al fatto di aver 'prestato' al Mondiale i calciatori di proprietà. Il club di via Aldo Rossi, infatti, ha visto giocare sette suoi tesserati durante il torneo in corso in Qatar. Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', il Milan incasserà 1.4 milioni di dollari per questo motivo. Ma come si calcola l'indennizzo?

Per l’edizione 2018 della Coppa del Mondo, la cifra di riferimento per ogni calciatore era stata divisa in tre parti, sulla base dei periodi legati principalmente alle finestre di mercato, ma con un peso maggiore per i due mesi che hanno preceduto l’inizio della manifestazione (luglio 2016-giugno 2017, luglio 2017-maggio 2018 e giugno-luglio 2018). In questo modo, il calciatore che durante questo periodo fosse stato tesserato per più club avrebbe comunque portato un indennizzo maggiore alla sua squadra del momento. Il discorso non vale per quei calciatori che non hanno cambiato maglia: in quel caso, il club di riferimento incassa tutto l’indennizzo.

Tenuto conto di ciò, il calciatore che ha fatto guadagnare di più il Milan è Theo Hernandez, che ha portato 370mila dollari avendo raggiunto la finale con la Francia (ed essendo sempre stato al Milan da luglio 2020 in avanti). Discorso simile per Leao, che si è fermato però ai quarti di finale, garantendo 280mila dollari circa alle casse del club. Sul podio anche l'altro francese rossonero, ovvero Olivier Giroud. A differenza di Theo Hernandez, in questo caso la cifra è ridotta a 247mila dollari circa perché negli anni considerati dalla FIFA per l'indennizzo ha indossato anche la maglia del Chelsea, che ha dunque diritto a una parte del rimborso. Tra i presenti anche Dalot, che ha militato in rossonero nel 2020/21. Nel complesso, secondo le stime di 'Calcio&Finanza', il Milan ha incassato circa 1.452.000 dollari.