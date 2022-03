Milan, Ciarravano: “Rafael Leao è imprevedibile. Ecco i motivi”

Paolo Ciarravano, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto sul portoghese

Paolo Ciarravano, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Eco cosa ha detto: ""È male interpretabile dagli avversari da più punti di vista. Innanzitutto perché è uno che non sai ma da che parte va quando ha il pallone; di base quando parte da sinistra tende ad andare verso il centro però è uno che può puntarti e metterti in difficoltà in tutti i modo. In più ci metterei anche quel pizzico di sana follia che porta questo giocatore dentro alcuni schemi: ben vengano gli imprevedibili".