Milan, Chukwueze protagonista con la Nigeria: per lui assist e gol (Video)

Nel match per la qualificazione in Coppa d'Africa fra Nigeria e Sao Tome and Principe, un assist e un gol portano la firma di Chukwueze

Se in Europa questa sosta per le nazionali ci intrattiene con i match validi per le qualificazioni ad Euro2024, in Africa ci si gioca l'accesso ad una competizione che toglierà diversi protagonisti alla nostra Serie A. A gennaio, infatti, prenderà il via la Coppa d'Africa e vi sono alcune squadre che devono ancora strappare il proprio pass. Tra queste vi è anche la Nigeria di Osimhen e il rossonero Samuel Chukwueze.