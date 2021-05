Milan, Chiellini: “Meritiamo di essere in questa situazione”

Dopo la vittoria sull'Inter, il capitano bianconero Chiellini ha parlato anche della lotta Champions League tra Juventus e Milan.

Ancora tutto aperto tra Milan e Juventus, oltre che Napoli, per la qualificazione in Champions League e Giorgio Chiellini, capitano bianconero, ha parlato a Sky della situazione juventina: "È stata una partita importante e difficile contro i più forti d'Italia. L'abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come spesso non ci è riuscito durante l'anno: non abbiamo rubato niente e abbiamo meritato il risultato. Nel primo quarto d'ora del secondo tempo siamo partiti male, nella sofferenza del finale abbiamo tirato fuori quell'orgoglio per la Champions. Non credo che avremmo meritato di qualificarci con due giornate di anticipo perché abbiamo sbagliato tanto, ma ci proviamo fino alla fine. Vediamo gli altri cosa fanno domani, mercoledì abbiamo una coppa, i trofei sono sempre importanti, e domenica sera si faranno tutte le valutazioni del caso". Se il Milan dovesse vincere, sarebbe matematicamente in Champions League, mentre per il Napoli non ci sono modi per chiudere già il discorso. Inoltre, se i partenopei perdessero, al Milan basterebbe anche solo un punto, con il Napoli che scivolerebbe quinto.