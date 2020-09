ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luciano Chiarugi, ex calciatore del Milan, ha parlato dell’acquisto rossonero Sandro Tonali. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Tonali? E’ un giocatore che può diventare il nuovo Pirlo, non gli mancano i numeri per fare bene. Lo vedo bene nel mezzo al campo a far uscire la squadra. Pioli saprà schierarlo nel modo migliore”.

