Milan, Chelsea indigesto: una sola vittoria nella storia contro i ‘Blues’

Numeri che non sorridono. Il Milan, nel corso della propria storia, ha vinto una sola volta contro il Chelsea. Ecco in quale anno

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Chelsea-Milan , partita valida per la 3^ giornata del gruppo E di Champions League. Una partita che, storicamente, non sorride ai rossoneri. L' unica vittoria del Diavolo contro i 'Blues', infatti, risale al febbraio 1966 negli ottavi di finale della Coppa delle Fiere : 2-1 a San Siro.

A decidere quel terzo turno fu una terza partita (era terminata 2-1 anche al ritorno infatti) - pareggiata per 1-1 - in cui a passare il turno furono i londinesi, grazie al lancio di una monetina. La squadra di Stefano Pioli, dunque, dovrà darsi da fare per ribaltare i favori del pronostico e dare una risposta alla storia, portandola dalla sua parte. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.