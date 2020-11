Milan, che attacco! A segno da 26 partite consecutive: i numeri / News

Milan, attacco da sogno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo lo stop casalingo contro la Roma, il Milan riprende il suo brillante ruolino di marcia in campionato, che vale finora la testa della classifica. La squadra di Stefano Pioli è una macchina da gol e non smette di segnare da ben 26 partite consecutive. Un periodo di tempo in cui i rossoneri hanno messo a segno ben 61 reti: nella sua storia in Serie A solo due volte ha registrato una striscia più lunga di gare in gol: 27 nel 1949 e 29 nel 1973.

