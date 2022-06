Milan, il Centro Sportivo Vismara sarà rinominato ‘Puma House of Football’

Il Centro Sportivo Vismara verrà rinominato in 'Puma House of Football' dopo il rinnovo tra lo sponsor tecnico e il Milan

Nella giornata di ieri il Milan ha comunicato il rinnovo dell'accordo con lo sponsor tecnico PUMA. Sarà un accordo quinquennale che partirà da gennaio 2023, con i rossoneri che incasseranno una cifra da ben 30 milioni di euro. In questo affare rientra anche il Centro Sportivo Vismara che verrà rinominato in 'PUMA House of Football'.