Milan-Celtic, non solo gol e assist per Hauge: i numeri / News

Milan-Celtic, Hauge a tutto campo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jens Petter Hauge è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Milan contro il Celtic in Europa League. Il norvegese si è praticamente inventato il momentaneo gol del 3-2 con un perfetto slalom in mezzo a tre difensori avversari: palla in buca d’angolo e partita ribaltata. Come se non bastasse il numero 15 rossonero ha anche fornito un assist preciso per il 4-2 firmato Brahim Diaz. Ma c’è dell’altro: perché dalle statistiche emerge che Hauge è stato anche il milanista che ha creato più occasioni (3) in tutti i novanta minuti, quello con più palloni recuperati (9) e contrasti vinti (3). Una partita completa per un giocatore tutto da scoprire. Ecco le sue dichiarazioni a fine partita >>>