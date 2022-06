Il Milan celebra la vittoria del campionato digitalizzando lo Scudetto

BitMEX, nota piattaforma per il trading di criptovalute, ha annunciato un esclusivo NFT per celebrare il diciannovesimo Scudetto del Milan. Il 'Born to Lead NFT', in edizione limitata, celebra l'incredibile stagione dei rossoneri. Questo NFT offre ai tifosi l'opportunità di possedere un pezzo di storia della loro squadra. Garantisce inoltre ulteriori vantaggi, come due biglietti per l'ospitalità VIP, un tour esclusivo dietro le quinte, nonché voli e alloggi gratuiti. Il tifoso che farà l'offerta più alta per l'NFT riceverà anche una maglia del Milan autografata.