Milan, Ceccarini: “In dirittura d’arrivo il rinnovo di Giroud”

Milan, le parole di Niccolò Ceccarini sul rinnovo di Olivier Giroud

"Per quanto riguarda il Milan, il club rossonero continua a lavorare sui rinnovi. In dirittura d’arrivo c’è quello di Giroud, che nell’ultima sessione di mercato ha respinto il corteggiamento dell’Everton. Il centravanti francese allungherà di un anno, fino al 2024, con eventuale opzione per il successivo. Giroud avrà lo stesso ingaggio (una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro) percepito con l’attuale contratto".