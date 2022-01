Milan, c’è la risposta a Conte per Kessie. Top player dal Real Madrid

Tante le notizie in questa mattina del 4 gennaio 2022 sul Milan. In primo piano, come sempre accade in questo periodo, il calciomercato. Continua la ricerca di un difensore centrale per sostituire Simon Kjaer, che tornerà nella prossima stagione. In primo piano anche la situazione di Franck Kessie, che con ogni probabilità non rinnovare il contratto con il Diavolo, in scadenza a giugno. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.