Milan, ecco come sarà il nuovo CdA dopo l’acquisto da parte di RedBird

Ecco come sarà il nuovo CdA del Milan dopo l'acquisto del club da parte di RedBird Capital Partners: presenti alcuni membri di Elliott

Enrico Ianuario

Questa mattina L'Equipe si è soffermato sulla struttura societaria del Milan dopo l'acquisto del club da parte di RedBird Capital Partners. In particolar modo, il quotidiano sportivo francese ha sollevato dei dubbi sull'operazione, sottolineando che il fondo statunitense controllasse fino al 75% del prezzo di vendita tra prestiti, partecipazioni al capitale e garanzia di coperture varie. Inoltre, si faceva riferimento al Tolosa, club francese di proprietà del fondo di Gerry Cardinale, come garanzia per nuovi prestiti e alla nomina di 5 dei 9 membri del futuro consiglio di amministrazione.

Milan, ecco come sarà il nuovo CdA

Secondo quanto riferisce 'Calcio&Finanza', i consiglieri nominati da Elliott per il futuro CdA saranno solamente due, mentre i restanti membri saranno espressione di RedBird. Inoltre Elliott non manterrebbe equity nel club rossonero e il Tolosa non sarà assolutamente messo a garanzia sui prestiti che la società di Cardinale otterrà dal fondo statunitense.

Rimane il vendor loan ovvero il prestito concesso dal venditore, in questo caso dal Fondo Elliott, nei confronti di RedBird. Si tratta di una prassi frequente nel mondo della finanza nelle operazioni di acquisizioni di società. In questo caso, il finanziamento si dovrebbe aggirare tra i 200 e i 300 milioni di euro.

Dunque si tratterebbe di una forma di dilazione di pagamento concesso da Elliott riguardo una parte della cifra pattuita per l'acquisto del club. Il tasso di interesse a cui questo vendor loan verrà concesso dovrebbe essere pari a circa il 6/7%.

Riguardo la possibile investigazione da parte della UEFA sul Lille, è possibile che la Federcalcio europea abbia chiesto chiarimenti sulla gestione del club francese. Il fondo Elliott, riporta 'C&F', non vanta attualmente un controllo né diretto né indiretto sulla società che milita in Ligue 1.