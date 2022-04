Milan, Causio: “Pioli? Non mi stupisce che sia arrivato così in alto”

L'ex giocatore Franco Causio, nell'intervista a Sportweek ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Ecco cosa ha detto

Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, ha pubblicato uno speciale su Stefano Pioli. Tanti gli ex giocatori che hanno parlato del tecnico rossonero, tra cui Franco Causio: "Persona metodica e capace, non mi stupisce che sia arrivato così in alto. Pacato, aveva doti di empatia e sapeva parlare ai calciatori. La mattina andavamo in aula e il pomeriggio applicavamo le teorie sul campo. Stefano prendeva tutto seriamente e oggi incarna una frase di Boniperti che dice che il bravo allenatore è quello che fa il meglio con i giocatori che ha a disposizione".