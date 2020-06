Milan, Castillejo protagonista anche del futuro? Ecco cosa gli manca

MILAN NEWS – Da gennaio in poi, ossia da quando il Milan ha ceduto Jesus Suso, Samu Castillejo è entrato stabilmente fra i titolari dello scacchiere di Stefano Pioli. L’esterno spagnolo sta fornendo delle prestazioni di buon livello, che piano piano stanno convincendo anche la dirigenza rossonera a puntare su di lui per il futuro. Castillejo sta dimostrando di avere qualità e quantità con giocate sopraffine abbinate a tanta corsa.

E allora Ivan Gazidis e tutti i tifosi del Milan si domandano: “Cosa manca a Castillejo per essere uno dei punti fermi della squadra anche per le prossime stagioni?” La prova eccellente fornita a Lecce da parte del classe 1995, è la conferma che giudizio di Paolo Maldini, che nell’estate 2019 lo definì come una delle possibili sorprese, era azzeccato. Ora c’è bisogno di un ulteriore step senza fermarsi a una sola partita giocata ad alti livelli: ci vuole continuità.

È proprio questo ciò che manca al nativo di Malaga per consacrarsi definitivamente nel Milan e diventare un protagonista assoluto. Con la continuità giusta, poi arriveranno anche più gol e più assist. Infatti, il gol del ‘Via del Mare‘, è solamente il primo in campionato per Castillejo, e il secondo in stagione dopo quello in Coppa Italia contro la SPAL.

Per quel che riguarda gli assist, siamo a quota 4 in totale per ora. L’obiettivo di Castillejo deve essere quello di migliorare l’incisività sotto porta, oltre che la continuità come detto prima. Segnando più gol e fornendo più assist, diventerà anche più determinante per la squadra. Nelle sue corde ci sono gli 8/10 gol e gli 8/10 assist a stagione.

Castillejo deve puntare a quello per la prossima stagione, perché le qualità ci sono tutte, e chissà che, con una stagione positiva nel 2020/2021, non possa arrivare anche la chiamata per l’Europeo della prossima estate con la nazionale spagnola. Nel frattempo, in casa Milan, arrivano conferme che l’obiettivo numero 1 per l’attacco del prossimo anno è … continua a leggere per scoprire di chi si tratta >>>

