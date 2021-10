Milan, Cassano: “Kessie lo vedo capitano, spero rinnovi”

Cassano, ex giocatore del Milan, ha commentato la questione legata al rinnovo di Kessie. Ecco le sue parole, mai banali ovviamente.

Tema ancora molto caldo in casa Milan è certamente il rinnovo di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza, e ne ha parlato anche Antonio Cassano. L'ex attaccante rossonero ha speso belle parole per il classe 1996, spiegando come si auguri che alla fine rinnovi, perché potrebbe addirittura diventare capitano. Ecco le parole di Cassano su Kessie e sul Milan: "Si sta creando qualcosa di magico, credo che Kessie possa essere il futuro capitano del Milan. Spero davvero che possa andare a buon fine questo rinnovo. Mi piacerebbe gli facessero 5 anni di contratto, non credo voglia tutti questi soldi, ma solo rispetto". Segui con noi il live testuale di Porto-Milan