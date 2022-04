Milan, Carlo Pellegatti sbarca nel mondo degli NFT con le sue esultanze

Carlo Pellegatti, storico giornalista che segue il Milan, ha deciso di essere precursore e diventare il primo a sbarcare nel mondo degli NFT.

È stato uno dei primi giornalisti tifosi, Carlo Pellegatti, con la sua passione per il Milan, ora è il primo in assoluto a sbarcare nel mondo degli NFT, continuando a rinnovarsi. Dopo aver messo da parte il mondo della televisione per dedicarsi ai social, Carlo Pellegatti dimostra ancora una volta di essere all'avanguardia.

Molti si chiedono cosa siano gli NFT: sono dei contenuti digitali collezionabili, praticamente delle opere d'arte uniche. Sono certificate nell'unicità dalla tecnologia blockchain, la stessa utilizzata per le transazioni delle criptovalute. Un fenomeno avviato negli Stati Uniti, ma che ormai anche in Europa è diffusissimo. Grazie alla collaborazione con Celebrate, ovvero la prima collezione di NFT dedicata a momenti celebrativi nello sport, Carlo Pellegatti realizza la propria collezione di audio e video esultanze sia storiche che attuali. Un modo per ricordare e collezionare tutti i momenti storici della storia del Milan con la voce dello storico giornalista.

Queste esultanze saranno collezionabili sulla piattaforma Rarible, dove è pubblicata tutta la raccolta di Celebrate e dove sarà possibile, con un portafoglio digitale, acquistare e scambiare questi pezzi unici. Oltre a originali immagini digitali artistiche. Carlo Pellegatti ha commentato così: “È un progetto che mi entusiasma e che spero faccia felici i tanti tifosi milanisti e non che mi seguono da tanti anni. Un modo per ripercorrere la mia carriera e fissare dei momenti unici di sport in una sorte di piccolo museo digitale”. I primi NFT di Carlo Pellegatti saranno disponibili a partire dall'8 aprile, ovvero domani. Il brand Celebrate è curato dall'NFT Agency Open-Play, un'azienda milanese che opera nel mondo degli NFT e della Blockchain con già all'attivo diverse raccolte con personaggi del mondo dello sport. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata >>>

