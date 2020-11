Milan, Cardone: “Futuro Calhanoglu e Kessie, ecco cosa penso” / News

Milan, l’opinione dell’ex Cardone

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Cardone, ex giocatore rossonero, ha parlato del futuro al Milan di Hakan Calhanoglu e Franck Kessie. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

“Ho seguito questa minitelenovela e credo che la società debba operare seguendo la politica aziendale. Il giocatore più o meno legittimamente fa le sue richieste, bisogna trovarsi d’accordo in due. Per fare questo matrimonio si può trovare una via di mezzo. Calhanoglu ha faticato nelle prime stagioni, poi con Pioli è diventato un altro giocatore, si è rigenerato. L’ho sempre stimato anche quando era criticato da tutti. Credo che in ogni caso il Milan non avrà più il problema di tre o quatto anni fa quando chiamava certi giocatori importanti ed erano dubbiosi. Ora con la società che si è sistemata non esistono più queste perplessità. Se Calha rimane sarei contento, altrimenti arriverà un altro. Kessiè e il suo futuro? E’ un altro giocatore che sta dimostrando il suo valore. Il discorso è generale e ci si può anche privare di certi giocatori se li puoi sostituire con elementi o che vanno aspettati o per i quali occorre metter mano al portafogli. Ci sono comunque sempre delle incognite, vedi Eriksen all’Inter che è stato pagato tanto ma non ha ingranato”. Infortunio Rafael Leao: non arrivano buone notizie >>>