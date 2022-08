Milan, Cardinale vicino alla squadra. Oggi la sfida contro l’Udinese | News

Altra mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Il Milan oggi affronterà l'Udinese per quella che sarà la gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Cardinale, in attesa del closing, manda messaggi d'incoraggiamento, mentre molti addetti ai lavori hanno rilasciato delle dichiarazioni sul match di oggi. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.