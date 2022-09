Milan, Cardinale ha fatto i complimenti alla squadra per la vittoria nel Derby

Gerry Cardinale, in occasione della visita di oggi presso il Centro Sportivo di Milanello, non avrebbe mancato l'occasione per fare i complimenti alla squadra dopo la vittoria di ieri contro l'Inter. A riferirlo è l'ANSA, secondo cui il numero uno di RedBird avrebbe ringraziato i giocatori per lo spirito mostrato in campo paragonandoli ai grandi campioni come LeBron James e Dwayne Johnson, alle squadre al top a livello mondiale come i New York Yankees e i Dallas Cowboys, con cui lo stesso Cardinale lavora da oltre vent'anni.