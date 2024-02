Milan, Cardinale apre agli Arabi. Pioli su De Ketelaere e Maldini. Stadio…

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 24 febbraio 2024. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità importanti sull'universo rossonero. Cardinale parla a tutto tondo, cessione, stadio e non solo. Pioli parla di Maldini e De Ketelaere. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.