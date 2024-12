Milan, botta e risposta Caressa-Bergomi sulle parole di Cardinale sull’Inter

Dopo le dichiarazioni di Gerry Cardinale , proprietario del Milan , a Sky Sport c'è stato un botta e risposta tra Fabio Caressa e Beppe Bergomi . Cardinale ha dichiarato che vuole vincere trofei col Milan ma, allo stesso tempo, vuole anche tenere in attivo il bilancio . Lo statunitense ha fatto l'esempio dell' Inter , dicendo che la squadra nerazzurra ha vinto lo Scudetto della scorsa stagione per poi finire in bancarotta .

Queste sono state le parole di Caressa in merito a queste dichiarazioni: "Quando Cardinale ha detto che l'Inter ha vinto uno scudetto e poi è andata in bancarotta intendeva dire che, nella sua visione, è più importante essere in lotta ogni anno per scudetto e Champions che vincere un anno e poi basta".