Milan, Cardinale pronto a tornare in città. Attacco, derby di mercato in vista (getty images)

Mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital, ha festeggiato lo scudetto con il Milan in piazza Duomo ed è pronto a tornare in città per concludere l'acquisto del club. Intanto l'Inter sarebbe su uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.