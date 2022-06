Milan, una Capsule Collection per i 60 anni dei Rolling Stones

(fonte: acmilan.com) Da un Club icona del mondo del calcio ad una band icona della musica rock mondiale. AC Milan è orgoglioso di lanciare una speciale capsule collection in collaborazione con i Rolling Stones in occasione del loro concerto di questa sera a San Siro . È l'unica tappa italiana del tour europeo che celebra i 60 anni di una band che ha fatto la storia del rock mondiale.

La capsule – disponibile ora in tutti i punti vendita AC Milan (fisici e online) e sull’e-store ufficiale dei Rolling Stones – è composta da cinque pezzi, tra cui due t-shirt, una felpa, una borsa in tela e una gym sack. In tutti i pezzi sarà presente l’iconica “linguaccia” dei Rolling Stones, che per l’occasione si è tinta di rossonero, fondendo in un unico speciale logo lo storico simbolo della band inglese e gli storici colori del Milan.