Milan, Capello: “Rossoneri già al completo, ma non sono i favoriti”

Si avvicina l'inizio del campionato e Fabio Capello, che con il Milan è stato giocatore e allenatore vincendo tutto in entrambe le vesti, ha parlato della lotta al titolo. Ai microfoni del Mattino si è lasciato andare a una griglia di partenza. Ecco le sue parole: "I nerazzurri sono sempre un passo in avanti. Roma e Milan sono quelle che mi sembrano già al completo. Ed è un vantaggio. Invece la Juventus vive con l'handicap di Pogba e c'è il rischio che possa giocare con il freno a mano tirato per via dell'infortunio, temendo di poter saltare il Mondiale in Qatar a dicembre. E pure il Napoli è lì in corsa per un posto in zona Champions League secondo me". Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.