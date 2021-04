Milan, Capello: “Lotta per il titolo finita a La Spezia”

Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato del campionato e della lotta per lo Scudetto. Le sue parole.

Prima da giocatore, poi da allenatore, sono più di 10 gli anni passati al Milan da Fabio Capello. Anni in cui ha vinto, ovviamente, tutto ciò che si poteva vincere. Ora è un osservatore esterno, ma ovviamente ancora legato a doppio filo all'ambiente milanista. Oggi, dopo aver rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it, ha parlato anche al Mattino. Capello ha sottolineato come in questo campionato a fare la differenza siano stati i positivi e gli infortunati: "È evidente che chi ha avuto a disposizione una rosa più ampia ne ha tratto i maggiori benefici. La lotta per il primo posto è finita quando il Milan è caduto a La Spezia".Intanto, nella nostra intervista esclusiva, Delio Rossi ci parla del possibile arrivo di Ilicic al Milan.