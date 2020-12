Milan, Capanni sul futuro: “Vorrei giocare in Serie A, ma adesso non ci penso”

Milan, le parole di Capanni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gabriele Capanni, giocatore del Cesena di proprietà del Milan, ha parlato del presente e degli obiettivi futuri. Le dichiarazioni riportate da ‘TuttoMercatoWeb’: “Siamo un bel gruppo e io per primo mi sto trovando bene. Siamo in striscia positiva e speriamo di continuare in questa direzione. Noi pensiamo a vincere ogni partita e siamo convinti che continuando a giocare bene i risultati arriveranno; questa striscia di vittorie ne è la prova”.

Sul gol contro il Legnago

“Ho cercato tanto la rete, ma se giochi bene comunque prima o poi i gol sono destinati ad arrivare”.

Sul futuro

“Certo, un giorno vorrei arrivare a giocare in Serie A, ma per il momento penso a fare bene a Cesena. Dopodiché vedremo quello che succederà. Ora abbiamo queste due settimane di pausa, utili a ricaricare le batterie e a preparare la sfida contro il Südtirol, una squadra forte e ben costruita. Se giochiamo come sappiamo però ce la possiamo fare, siamo in fiducia e vogliamo continuare su questa strada”.

