(fonte: milan) - Dopo aver incontrato i giovani ospiti del Policlinico di Milano con Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Christy Grimshaw e Marta Mascarello e del Pio XI di Desio con la Legend Marco Borriello, Fondazione Milan prosegue il ciclo di visite alle strutture ospedaliere di Milano e del territorio lombardo organizzate in occasione del periodo di Festività. Nel pomeriggio di ieri, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha ospitato Fikayo Tomori e Francesco Camarda per una sorpresa speciale ai pazienti del reparto pediatrico. I due calciatori rossoneri hanno avuto l'opportunità di trascorrere del tempo con loro, scambiare qualche battuta e scattare qualche foto ricordo, oltre a portare loro dei doni. La visita rientra nell'ambito delle attività di responsabilità sociale promosse da Fondazione Milan, che, in collaborazione con il Club rossonero, si impegna a realizzare una serie di progetti e campagne di raccolta fondi mirati a generare un impatto concreto sulle comunità e sul territorio di riferimento, con particolare attenzione alla dimensione locale.