Milan, Calhanoglu torna a disposizione di Pioli | Serie A News

Calhanoglu torna a disposizione del Milan

Il Milan ritrova Hakan Calhanoglu. Dopo essere risultato negativo al tampone molecolare di venerdì, il fantasista turco sarà finalmente a disposizione di Stefano Pioli per la gara di domenica contro il Crotone. Il numero 10 aveva saltato quattro gare, cosa mai successa da quando l’ex Leverkusen è approdato al Milan.

In passato era stato indisponibile per massimo tre partite, nel lontano gennaio 2017. Adesso Hakan sta cercando la migliore condizione per poter tornare a dettare i ritmi di gioco in campo.