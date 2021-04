Milan, Calhanoglu oggi è volato in Germania: il motivo del viaggio | News

Le ultime notizie sul Milan. Hakan Calhanoglu oggi è volato in Germania: il fantasista turco è diventato papà per la seconda volta

Hakan Calhanoglu, nella giornata di oggi, ha ricevuto un permesso dal Milan per poter andare in Germania. Stando a quanto riportato da SportMediaset, il motivo del viaggio del numero 10 rossonero è la nascita del suo secondo figlio. Nulla che possa riguardare il suo futuro dunque per Hakan, diventato papà per la seconda volta. In ogni caso, la situazione del suo rinnovo con il Milan è ancora in fase di stallo. La distanza tra la domanda del suo agente e l'offerta di Maldini è di un solo milione. Ma a questo si penserà a partire da domani, intanto Calhanoglu si gode il lieto evento con la sua famiglia. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.