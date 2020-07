Milan – Calhanoglu eguaglia sé stesso: 8 gol stagionali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Parma si è fatto valere a San Siro, ma è uscito sconfitto. Dopo il vantaggio firmato Kurtic, nel secondo tempo il Milan trova due gol in pochi minuti (Kessie e Romagnoli in gol). Sul 2-1 il Parma rimane attaccato alla partita e va vicino al clamoroso pareggio in ben due occasioni; poco dopo il 3-1 che chiude la partita firmato Hakan Calhanoglu.

E proprio Calhanoglu con questo gol, bello quanto importante, ha eguagliato il record di gol segnati la scorsa stagione. Sono 8 i sigilli del fantasista turco tra Serie A e Coppa Italia (6+2). E con 6 gol in campionato, raggiunge Theo Hernandez come numero di gol stagionali, entrambi sono i secondi migliori marcatori della squadra, dietro soltanto ad Ante Rebic.

