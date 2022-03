Milan, Calabria sarà il nuovo capitano. Avanza anche Tonali

Con l'addio di Alessio Romagnoli la fascia di capitano del Milan sarà sul braccio di Davide Calabria. Avanza anche Sandro Tonali

Salvatore Cantone

Davide Calabria sarà il prossimo capitano del Milan. A scriverlo questa mattina è Tuttosport, che spiega come il club rossonero stia già pensando al post-Romagnoli. Il numero 13 rossonero, infatti, non rinnoverà il contratto con il Diavolo, in scadenza a giugno: lo aspetta la Lazio, squadra per cui tifa sin da bambino.

Come detto, la fascia da capitano del Milan sarà presa da Calabria nella prossima stagione. 142 presenze in rossonero, cresciuto nel settore giovanile, il terzino ha tutte le caratteristiche per essere il titolare della fascia. Dopo qualche stagione difficile, il numero 2 è diventato titolare fisso alzando costantemente il livello delle sue prestazioni.

Attenzione però anche a Sandro Tonali. Anche lui può essere definito come capitan futuro. Milanista sin da bambino, il centrocampista sta facendo grandi cose dopo una prima stagione di apprendistato. Non solo parole, ma anche i fatti: l'ex Brescia, pur di rimanere al Milan, ha accettato la riduzione dell'ingaggio. La cosa era tutt'altra scontata. Insomma, il Milan, con Calabria e Tonali, può considerarsi al sicuro. Intanto potrebbe arrivare un centrocampista a costo zero.

