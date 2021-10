Milan, Calabria infortunato: le ultime sulle sue condizioni

Ieri il Milan ha riaccolto Calabria, che ha lasciato in anticipo la Nazionale per un problema muscolare. In dubbio la sua presenza sabato.

Stefano Bressi

Ancora uno stop per i giocatori del Milan, che stavolta tocca a Davide Calabria. Il terzino classe 1996 aveva già avuto qualche piccolo problema in questo avvio di stagione, ma stavolta si è infortunato durante il ritiro dell'Italia, che poi ha lasciato. Calabria è tornato ieri a Milano. Per lui risentimento muscolare all'adduttore destro, scrive La Gazzetta dello Sport. Aveva giocato solo uno spezzone del match contro la Spagna, ma ha avvertito un fastidio e sembra essersi fermato in tempo. Nelle prossime ore esami strumentali per lui. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma è difficile pensare possa giocare sabato sera alla ripresa della Serie A, anche perché martedì c'è la Champions. Al suo posto dovrebbe esserci Pierre Kalulu, francese classe 2000 che aveva già fatto bene negli scorsi impegni. Intanto il Milan è pronto ad anticipare un colpo già a gennaio >>>