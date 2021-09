Milan, Calabria e Florenzi: ultimo gol in Serie A alla Juventus per entrambi

C'è una curiosità che accomuna i terzini destri del Milan Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Ultimo gol in Serie A alla Juve per entrambi

Curiosa statistica che riguarda i due terzini del Milan Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Secondo quanto riferisce 'Opta', portale specializzato in dati statistici, l'ultimo gol in Serie A di entrambi è arrivato contro la Juventus. Calabria lo ha segnato lo scorso gennaio, quando per emergenza Stefano Pioli lo ha schierato a centrocampo. L'ultimo centro di Florenzi, invece, risale al maggio 2019 con la Roma. Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata