Milan, Çakir non perde il vizio: rigore inesistente in Germania-Romania

Dopo gli errori in Milan-Atletico Madrid, l'arbitro Cüneyt Çakir si rende protagonista di un nuovo abbaglio. Ma stavolta il Var lo ferma

I tifosi del Milan non hanno ancora digerito le decisioni di Cüneyt Çakir nel corso di Milan-Atletico Madrid. L'arbitro ha prima espulso Franck Kessie nel primo tempo con un doppio giallo forse troppo severo ma, soprattutto, ha fischiato un rigore dubbio allo scadere a favore degli ospiti. Come se non bastasse questa macchia sul suo cammino attuale, ecco che Çakir si è reso nuovamente protagonista, suo malgrado, di un nuovo episodio. Nel corso di Germania-Romania, partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, il fischietto turco ha ordinato un rigore inesistente, poi annullato dopo la chiamata del Var. Errare è umano, perseverare è diabolico...