Milan, ricordi Çakir? Non è più arbitro internazionale: la decisione / News

Cüneyt Çakir, arbitro di Milan-Atletico Madrid di Champions League, non è più un arbitro internazionale. Il perché della decisione

A diversi mesi di distanza i tifosi del Milan non avranno sicuramente dimenticato Cüneyt Çakir, l'arbitro che ha diretto Milan-Atletico Madrid di Champions League. Il turco è passato alla cronaca per aver indirizzato in maniera decisiva quella partita, concedendo un rigore inesistente agli spagnoli all'ultimo minuto ed espellendo Franck Kessie dopo mezz'ora di gioco con una doppia ammonizione discutibile.