Milan, Cagni: “Punto ancora su Pioli, ma Inzaghi deve vincere”

È stato un ottimo allenatore Luigi Cagni, anche se al Milan non c'è mai stato. Dei rossoneri ha parlato ai microfoni di TMW Radio, dove ha indicato l'allenatore su cui puntare, scegliendo proprio Stefano Pioli, il mister campione in carica. Ecco le sue parole: "Per me Pioli è quello su cui puntare ancora, hanno fatto dei movimenti di mercato molto buoni e sa gestire la situazione. Spero non sia in difficoltà, ma Inzaghi deve vincere quest'anno, perché è il passo che deve fare. Lo scorso anno gli hanno perdonato tutto, ma quest'anno non può più fare certe cose. È l'allenatore sotto pressione". Intanto ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Moro >>>