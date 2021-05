Milan-Cagliari, obiettivo quarta vittoria di fila: ecco da quanto manca

Si avvicina Milan-Cagliari, trentasettesima giornata del campionato di Serie A, e i rossoneri sono a caccia del quarto successo consecutivo.

Pochi minuti a Milan-Cagliari, trentasettesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno bisogno di tre punti per ottenere la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Gli uomini di Stefano Pioli sono reduci da tre successi nelle ultime due settimane e cerca continuità. Il Milan è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A dopo aver perso le due precedenti, la squadra rossonera non infila quattro vittorie di fila in questo campionato dalle prime quattro giornate. Ovviamente l'augurio è che adesso i tre punti arrivino, così da ottenere finalmente il taglio del traguardo, tanto a lungo inseguito nel corso dell'anno. Intanto Maldini ha un'idea in attacco dalla Spagna >>>