Milan-Cagliari, jolly Saelemaekers: il belga può scalare terzino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In caso di forfait di Davide Calabria, il jolly Alexis Saelemaekers verrà scalato nel ruolo di terzino destro. Il belga, titolare nelle ultime 4 uscite dei rossoneri contro Bologna, Sassuolo, Atalanta e Sampdoria, potrebbe vedere il proprio ruolo cambiare e scendere nella linea difensiva. Ruolo per altro già ricoperto sia in rossonero che all’Anderlecht.

Il suo posto dovrebbe essere preso a quel punto da Samu Castillejo, che tornerebbe titolare dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime sfide.

