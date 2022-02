Milan, Buriani: “Chiamata a Donnarumma perché voleva andarsene”

Buriani, ex Milan, ha parlato delle dichiarazioni di Donnarumma, ex portiere rossonero oggi al PSG. Ecco tutte le sue parole.

È tornato a parlare Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 del Paris Saint-Germain che ha lasciato il Milan in estate, e anche Ruben Buriani ha detto la propria opinione. L'ex rossonero ha parlato così a TuttoMercatoWeb: "Il Milan ha optato per questa strada: se ti arriva una telefonata così significa che lui ormai voleva lasciare e le condizioni su cui si erano parlati non potevano essere quelle ideali. C'erano insomma posizioni opposte. Il Milan si è guardato in giro e come ha detto Pioli, Maignan aveva impressionato da avversario col Lille, lo hanno seguito e poi preso".