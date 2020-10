Milan, buon compleanno a Zvonimir Boban: per lui 52 anni oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zvonomir Boban, nato a Imoschi in Croazia l’8 ottobre 1968, compie oggi 52 anni.

In carriera da giocatore, ha vestito la maglia del Milan per 9 stagioni, dal 1992 al 2001. Boban, soprannominato Zvone o Zorro, giocava come centrocampista. Dotato di ottima tecnica e buona visione di gioco, con i rossoneri ha collezionato in totale 251 presenze e 30 gol.

Il palmares di Boban con il Milan, è un palmares importante: 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. Sappiamo tutti che Boban ha una forte personalità, che lo ha portato a ricoprire al Milan anche il ruolo di Chief Football Officer.

Ruolo ricoperto per soli 9 mesi. A marzo 2020 infatti ha lasciato vacante la carica a seguito delle diverse vedute con l’Amministratore delegato Ivan Gazidis. Boban, una persona che è rimasta nel cuore dei tifosi rossoneri. La redazione di PianetaMilan gli augura un buon compleanno.