Milan, buon compleanno a Simic: l’ex difensore compie oggi 45 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dario Simic, nato a Zagabria, il 12 novembre 1975, compie oggi 45 anni.

Simic, dopo essersi messo in mostra nella Dinamo Zagabria, viene acquistato nel gennaio 1999 dall’Inter. Nell’estate 2002, ecco il passaggio al Milan. Simic rimase in rossonero fino al 2008. Utilizzato come terzino destro e anche come difensore centrale, il croato seppe ritagliarsi il giusto spazio, collezionando in totale 129 presenze con il Diavolo e 1 rete. Lasciò il Milan per passare al Monaco al termine della stagione 2007/2008. Il palmares di Simic con i rossonero è ricco, e annovera: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per club. Tantissimi auguri a uno dei rincalzi più utili del Milan targato Carlo Ancelotti.