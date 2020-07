Milan, buon compleanno a Martin Laursen, oggi compie 43 anni

MILAN NEWS – Oggi è il compleanno di Martin Laursen, roccioso ex difensore del Milan per 3 stagioni agli inizi degli anni 2000.

Laursen, 43 anni oggi, in rossonero ha giocato in totale 64 partite segnando anche 2 gol. Il palmares con il Milan è ricco grazie ai successi negli anni d’oro con mister Carlo Ancelotti in panchina: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Champions League e 1 Supercoppa Europea. La redazione di PianetaMilan augura a Laursen un felice compleanno.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓