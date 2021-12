Milan, buon compleanno! 122 anni di storia e successi

Oggi compie gli anni il Milan, il club italiano più vincente della storia. 122 anni per la squadra rossonera, portati benissimo.

In campo è tra le squadre con l'età media più bassa d'Europa, ma oggi il Milan compie ben 122 anni. Se gli ultimi compleanni erano stati tristi, scavallata quota 120 le cose sono andate sempre meglio. Questo compleanno per il Milan arriva dopo la qualificazione in Champions League a distanza di sette anni. Lo scorso anno i rossoneri avevano festeggiato da primi in classifica, a seguito di un'annata eccezionale. A fine stagione, però, lo Scudetto è sfuggito. Questa volta il Milan è al secondo posto e tutti l'augurio per questo compleanno è certamente che a fine stagione, stavolta, possa trovarsi in testa alla classifica. Sarebbe il 19esimo titolo italiano, l'ennesimo in totale. Milan che è già il club italiano più vincente nel mondo, che è il primo club nato a Milano, che è semplicemente... il Milan: tanti auguri!