Milan, Bucchioni: “Pioli merita la conferma, ma senza Champions può saltare”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del lavoro di Stefano Pioli dopo un anno e mezzo di Milan. Questo il suo pensiero nell'editoriale di 'TuttoMercatoWeb': "Pioli meriterebbe la conferma per il lavoro che ha fatto, per come ha fatto crescere la squadra, ma conosciamo bene i meccanismi del pallone. Senza Champions anche la sua panchina potrebbe saltare. Che succederà se il Milan dovesse non andare oltre l’Europa League? Tornerebbe i vecchi amori? Per Pioli speriamo di no, ma oltre a Rangnick anche Spalletti era una delle ipotesi per il dopo Giampaolo, fu l’ex Inter a dire no ai rossoneri. Torna buono? Vedremo". Intanto Lucas Vazquez si avvicina al Milan: ecco la nostra esclusiva.