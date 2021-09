Milan, Brivio: “Sono contento sia tornato in Champions. Sulla Juventus…”

Brivio, svincolato, ha parlato del campionato di Serie A e anche di Milan e Juventus, che stasera si affrontano. Le sue parole.

È uno dei tanti giocatori svincolati, Davide Brivio, dopo l'esperienza alla Triestina lo scorso anno è rimasto senza squadra per ora e, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, commenta la Serie A con una visione esterna, anche sul Milan. I rossoneri stasera affrontano la Juventus, squadra di cui Brivio è anche un po' tifoso. Infatti, parla così: "Alla Juve abbiamo la frenesia di fare subito risultato. Sono i primi carichi di lavoro. Non mi preoccuperei, anche se chi è al vertice deve vincere. Vedo un bel campionato. Sono contento che il Milan sia tornato in Champions. Bello rivedere Mourinho, che è andato alla Roma". Segui live Juventus-Milan, con la cronaca del match in diretta >>>