ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco Brescianini, capitano della Primavera del Milan, si è affidato alla ‘Gr Sports’, l’agenzia fondata dal procuratore sportivo Giuseppe Riso. Una nuova avventura per il calciatore rossonero, che questa sera è stato inserito nella lista dei convocati diramata da Stefano Pioli per Milan-Cagliari. Chissà che non possa festeggiare questa nuova collaborazione con l’esordio in Serie A. Questo il post Instagram della stessa ‘Gr Sports’: