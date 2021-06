Milan, Brahim oggi saprà se andrà alle Olimpiadi di Tokyo

Ha da poco finito gli Europei Under 21 con la Spagna e, in attesa del ritorno al Milan, ora Brahim potrebbe essere convocato per le Olimpiadi

Stefano Bressi

Un periodo decisamente intenso per Brahim, spagnolo classe 1999 che aspetta novità sul futuro, che potrebbe essere nuovamente al Milan. Alla fine i rossoneri sono riusciti a convincere il Real a lasciarlo andare, mettendo a segno un colpo davvero importante, aggiudicandoselo in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Un affare, considerando anche che aveva una clausola rescissoria da 750 milioni. Il tutto dopo aver finito da poco gli Europei Under 21 con la Spagna. Oggi, inoltre, è una giornata importante sempre in chiave Nazionale: il folletto rossonero scoprirà se farà parte della squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto. Intanto ecco il punto della nostra Redazione su Cutrone >>>